DFB-Pokal : Choupo-Moting macht Bayern „Spaß“ - Top-Quote im Pokal

Augsburg Eric Maxim Choupo-Moting ist beim FC Bayern der Mann des Augenblicks. Nach dem starken Auftritt in der Liga führt er sein Team ins Pokal-Achtelfinale. Es geht auch um die Vertragsfrage.

„Wir lassen den Choupo jetzt ein bisschen spielen. Er macht das sehr gut“, sagte der Sportvorstand nach dem 5:2 im DFB-Pokal beim FC Augsburg. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß auch, was er an uns hat. Er macht das sehr gut.“