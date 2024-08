DFB-Pokal BVB-Trainer Sahin: „Sind noch in den Flitterwochen“

Die Vorbereitung auf die scheinbar leichte Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (18.00 Uhr) gegen den Fußball-Regionalligisten Phönix Lübeck verlief laut Sahin ähnlich professionell wie sie auch für das erste Ligaspiel eine Woche später gegen Eintracht Frankfurt ablaufen wird: „Wir wissen genau, was die spielen. Da sind wir sehr pingelig und unterschätzen den Gegner auf keinen Fall.“