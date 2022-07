DFB-Pokal : BVB-Duftmarke im Münchner Regen: Klarer Sieg ohne Haller

München Der Dortmunder Saisonstart unter Trainer-Rückkehrer Edin Terzic gelingt eindrucksvoll. Beim dominanten 3:0 gegen den TSV 1860 München überzeugt der BVB mit Tempo- und Kombinationsfußball.

Auch der Ausfall des schwer erkrankten Erling-Haaland-Nachfolgers Sébastien Haller (Tumor-Operation) im Sturmzentrum fiel vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion in keiner Phase der 90 Minuten ins Gewicht. Der herausragende Donyell Malen (8. Minute), Jude Bellingham (31.) und der aus abseitsverdächtiger Position treffende Neuzugang Karim Adeyemi (35.) sorgten mit ihren Toren für eine frühzeitige Entscheidung der einseitigen Partie. Fußballerisch beeindruckte der BVB gegen den Aufstiegsanwärter der 3. Liga.

„In dem Spiel waren wir der Favorit. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht und dann auch zu Recht gewonnen“, sagte Adeyemi im ZDF. „Wir haben gut harmoniert, das ist das, was zählt, wir haben mit 3:0 gewonnen.“ 1860-Kapitän Stefan Lex sagte: „Wir müssen uns auf die Liga konzentrieren. Es war schön, dass wir den Abend so mitgenommen haben. Das Positive müssen wir mitnehmen, dass das Spiel an vielen Stellen nicht das Optimale war, ist auch klar.“