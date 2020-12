DFB-Pokal : Bremen schlägt Hannover: Einseitiges Nordduell

Hannover Dieses Wiedersehen zweier alter Nordrivalen ist eine deutlichere Angelegenheit als erwartet: Werder Bremen gewinnt im DFB-Pokal ohne jede Mühe bei Hannover 96.

Theodor Gebre Selassie (30. Minute), Joshua Sargent (32.) und Jean-Manuel Mbom (60.) belohnten mit ihren Toren eine abgeklärte Leistung des Fußball-Bundesligisten. Hinten ließ Werder kaum etwas zu und vorne war man deutlich gefährlicher als der zwar ambitionierte, aber wie so häufig in dieser Saison enttäuschende Zweitligist aus Niedersachsen. „Das war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, sehr kontrolliert, sehr klar“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Das war ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Sieg.“

Im DFB-Pokal gehen die Bremer nun als einer der letzten 16, in der Bundesliga mit einem Vorsprung von acht Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz in das nächste Jahr. Für das äußerst turbulente 2020, in dem der Club beinahe abgestiegen wäre und durch die Einnahme-Ausfälle der Corona-Krise zudem besonders hart getroffen wurde, ist das ein versöhnlicher Abschluss.