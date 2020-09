RWE-Sieg über Arminia : Bielefeld-Coach Neuhaus sauer - Özil gratuliert Essen

Essen Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus war nach dem blamablen Erstrunden-Aus seiner Mannschaft im DFB-Pokal restlos bedient.

Der entscheidenden Treffer war RWE-Torjäger Simon Engelmann in der 33. Spielminute gelungen. Bielefeld ist nach dem Scheitern von Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig der zweite Erstliga-Club, der in Runde eins gegen einen unterklassigen Verein ausschied. Mit den Essenern freute sich Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der einst an der Hafenstraße das Fußballspielen erlernte und vor seinem Wechsel nach Schalke 2005 fünf Jahre lang für Rot-Weiss kickte. „Stark gekämpft. Glückwunsch an meinen Ex-Verein. Grüße aus London“, schrieb der 31-Jährige vom FC Arsenal per Twitter.