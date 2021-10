DFB-Pokal : Berliner Stadt-Derby im Achtelfinale - BVB bei St. Pauli

Die Achtelfinals werden am 18. und 19. Januar ausgetragen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Dortmund Für den BVB ist St. Pauli die nächste Hürde auf dem Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal. Auch Borussia Mönchengladbach bekommt es mit einem Zweitligisten zu tun. Besonders im Fokus steht ein Derby.

Pokalsieger Borussia Dortmund und Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach müssen bei Traditionsclubs aus der 2. Liga antreten, das Top-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals steigt aber in Berlin.

Hertha BSC und der 1. FC Union stehen sich in der Runde am 18./19. Januar im Hauptstadt-Derby gegenüber, wie die Auslosung in der ARD-„Sportschau“ ergab. „Ein Traumlos und ein Feiertag für Berlin“, sagte Hertha-Coach Pal Dardai. Sportdirektor Arne Friedrich nannte die Partie „ein tolles Los für unsere Stadt“.