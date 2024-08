DFB-Pokal Bayern München siegt im Pokal souverän beim SSV Ulm

Thomas Müller traf in einem Abstand von drei Minuten per Doppelpack (12., 15. Minute). Kingsley Coman (79.) und Harry Kane in der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhten nach der Pause. In den ersten 45 Minuten musste der Ulmer Torwart Christian Ortag nach einem Zusammenprall mit seinem Abwehrspieler Niklas Kolbe mit einer Beule am Kopf und Schwindelgefühl ausgewechselt werden. Für ihn kam Marvin Seybold.