DFB-Pokal : Bayern im Achtelfinale in Mainz - Revierderby für den BVB

Dortmund Zwei brisante Derbys, ein Baden-Duell - und ein kompliziertes Auswärtsspiel für den Rekordchampion: Im Achtelfinale des DFB-Pokals muss der FC Bayern München beim FSV Mainz 05 antreten, Borussia Dortmund bekommt es ebenfalls auswärts mit dem Reviernachbarn VfL Bochum zu tun.

Leicht wird es auch für Titelverteidiger RB Leipzig nicht, wie die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund ergab. Die Sachsen spielen zu Hause gegen die TSG Hoffenheim.

„Interessante Partien, die wirklich alle offen sind“, sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff in der ARD. Und damit meinte der 54-Jährige nicht nur die Spiele der drei Bundesliga-Topteams aus München, Dortmund und Leipzig. Denn brisant dürfte es vor allem auch in Frankfurt werden, wo die Eintracht zum hessischen Derby den Zweitligisten SV Darmstadt 98 empfangen wird. Die Achtelfinal-Partien finden diesmal zweigeteilt am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar statt.