DFB-Pokal Bayern feiern Doppelpacker Müller - „Leon ist einer von uns“

Bei aller Freude über einen überzeugenden Pokal-Auftritt fühlte Thomas Müller auch mit seinem nicht berücksichtigten Mannschaftskollegen Leon Goretzka. „Er hat keine einfache Situation gerade und trainiert aber trotzdem wirklich exzellent“, sagte Müller nach dem 4:0 (2:0) des FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm. Es gebe in einem so guten Kader wie dem des Rekordmeisters immer wieder auch Härtefälle. „Aber Leon ist einer von uns.“