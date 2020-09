DFB-Pokal 1. Runde : Bayer bleibt beim Torfestival gnädig

Leverkusen Lange lag ein zweistelliges Ergebnis in der Luft, doch am Ende machte es Bayer Leverkusen gegen Eintracht Norderstedt gnädig. Auch Neuzugang Patrik Schick gehörte zu den Torschützen.

Im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals besiegte der Vorjahres-Finalist den Viertligisten Eintracht Norderstedt in der BayArena mit 7:0 (6:0). Eigengewächs Havertz war vor einer Woche zum FC Chelsea nach London gewechselt und könnte am Montag bei Brighton and Hove Albion sein Debüt in der Premier League geben.