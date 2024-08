DFB-Pokal Am Ende souverän: Breunig schießt Heidenheim weiter

Für das gute Heidenheimer Gefühl vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League bei BK Häcken sorgten Dreifach-Torschütze Maximilian Breunig (43./48./55.) und Paul Wanner (53.). In Schweden wird der FCH am Donnerstag (19.00 Uhr) zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel auf kontinentaler Bühne bestreiten.