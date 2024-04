DFB-Pokal Alonsos Traum vom Finale in Berlin

Der scheinbar unbesiegbare Fast-Meister gibt sich auf dem Weg zum greifbaren Double also weiter demütig, der klare Außenseiter dagegen betont forsch. „Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?“, fragte Torhüter Florian Kastenmaier im „Kicker“-Interview. Und Trainer Daniel Thioune gab die freche Vorgabe aus: „Hinfahren, gewinnen, nach Hause fahren und zwei Nächte in Berlin verbringen. Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen.“ Dem Coach ist aber auch klar: „Wir entscheiden nicht, ob wir weiterkommen. Das wird nur Bayer Leverkusen mit dem, was sie uns entgegenbringen.“