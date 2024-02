Bayer Leverkusen Alonso trotz Bayern-Hit auf Pokal konzentriert: „Top Woche“

Über ein mögliches Endspiel in Berlin will Alonso - der mit den Bayern 2016 den Pokal gewann, im Finale gegen Dortmund aber 120 Minuten auf der Bank saß - noch nicht sprechen. „Das Finale kommt nach dem Halbfinale. Und wir stehen noch nicht im Halbfinale“, sagte er. Der Respekt vor dem Bundesliga-Dritten aus Stuttgart sei zudem groß. „Das wird eine große Herausforderung“, sagte der frühere Welt- und Europameister: „Ich mag die Art und Weise sehr, wie Stuttgart spielt. Sehr intelligent, sehr flexibel, mit guter Struktur, der Trainer hat eine gute Idee. Die Position, auf der sie in der Bundesliga stehen, ist total verdient.“