DFB-Pokal Alonso entspannt in Sachen möglicher Transfers

Trainer Xabi Alonso ist vor dem ersten Pokalauftritt von Titelverteidiger Bayer Leverkusen entspannt in Sachen Transferspekulationen. „Wir sind ruhig und ich erwarte nicht so viele Wechsel“, sagte Alonso am Mittag angesichts mehrerer Spekulationen um den Meister und Pokalsieger. Vor dem Ende der Wechselfrist am Freitag soll etwa Odilon Kossounou noch zu Atalanta Bergamo wechseln. Zudem berichtet der „Kicker“ über ein Interesse Leverkusen an Liverpools U21-Mittelfeldtalent Tyler Morton.