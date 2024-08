DFB-Pokal 4:0 in Osnabrück: Neuer Freiburg-Trainer startet erfolgreich

Der langjährige SC-Profi Schuster hatte seinen früheren Trainer Streich im Sommer nach zwölfeinhalb Jahren als Freiburg-Coach abgelöst. Freiwerdende Stellen intern zu besetzen - das setzt nun auch der 39-jährige Schuster als verantwortlicher Trainer konsequent um. So stellte er in der Abwehr den 18-jährigen Bruno Ogbus und den 21-jährigen Max Rosenfelder auf. Beide wurden in der eigenen Nachwuchsabteilung ausgebildet.