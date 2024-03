„Das sah sehr schlimm aus“ Pokalknaller FCS gegen FCK: Lauterns Top-Torjäger fällt wohl aus

Er hat in 20 Zweitliga-Partien 14 Tore erzielt. Kaiserslauterns Top-Torjäger Ragnar Ache gilt als die Lebensversicherung im Abstiegskampf des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga. „Es grenzt an Wettbewerbsverzerrung, dass so ein unfassbarer Stürmer in der 2. Liga unterwegs ist“, sagte zuletzt Osnabrücks Trainer Uwe Koschinat über den 25-jährigen Stürmer.