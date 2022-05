Fußball : SV Elversberg in der ersten Runde der Auslosung zum DFB-Pokal – Der Gegner steht fest (mit Bildergalerie aller Partien)

Update Elversberg Der Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg ist bei der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/23 vertreten. 64 Loskugeln, darunter die der saarländischen Mannschaft. In der ARD-Sportschau wurde am Sonntagabend gezogen.

Der Gegner des SV Elversberg in der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/23 steht fest. Die Kicker aus dem Saarland treten gegen Bayer 04 Leverkusen an. Das ergab die Ziehung am Sonntagabend, 29. Mai, während der Sportschau in der ARD.