Auslosung heute Nach Bayern-Spektakel – das sind die möglichen Gegner für den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal

Kurios: Im Achtelfinale sind nur noch sechs von 18 Bundesligisten, zwölf Teams blieben in den ersten beiden Runden auf der Strecke. Das sind so wenige wie zuletzt in der Saison 1992/1993, als der FCS zum letzten Mal in der Bundesliga spielte. Auch Doppel-Titelverteidiger RB Leipzig ist schon raus.