Vor USA-Reise Nagelsmann setzt Zeichen beim DFB – Hummels kommt zurück und drei weitere Neue

Hummels kehrt somit für die Amerika-Reise mit den EM-Testpartien in Hartford gegen die USA (14. Oktober/21.00 Uhr) und in Philadelphia gegen Mexiko (18. Oktober/2.00 Uhr) nach mehr als zwei Jahren in die Nationalmannschaft zurück. Zuletzt hatte der Weltmeister von 2014 beim 0:2 im EM-Achtelfinale im Juni 2021 in England für Deutschland gespielt.