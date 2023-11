Fußball DFB holt Ex-Profi Kneißl als Berater in Kölner Keller

Ein erster Einsatz von Kneißl, der auch als DAZN-Experte arbeitet, ist bereits für die Zweitliga-Partie Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig am Abend geplant. Während des Spiels soll der ehemalige Profi von Fortuna Düsseldorf und dem FC Chelsea Referee Max Burda und Video-Schiedsrichter Daniel Siebert zur Seite stehen. „Wenn es zu einer Situation kommen sollte, in der er eine andere Meinung hat als der Videoassistent, ist das eben so, Daniel Siebert ist aber nicht daran gebunden“, sagte Feuerherdt.