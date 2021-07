Deutscher Fußball-Bund : DFB-Gespräche über Doppelspitze

Berlin Der Deutsche Fußball-Bund sucht eine neue Führungsriege. Im Gespräch ist einem Medienbericht zufolge auch eine Doppelspitze mit einem Mann und einer Frau.

Bibiana Steinhaus-Webb war am Mittwoch weit weg vom Deutschen Fußball-Bund. Die 42-Jährige assistierte bei den Olympischen Spielen in Japan als Videoschiedsrichterin bei der Partie der Gastgeber gegen Frankreich.

In der Heimat wünschen sich einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge mehrere Funktionäre, dass die einstige Weltklasse-Unparteiische das neue Gesicht des DFB wird - als Teil einer präsidialen Doppelspitze nach einer tiefgreifenden Reform im krisengeschüttelten Verband.

Steinhaus-Webb sei „Wunschkandidatin“ der Deutschen Fußball Liga, schrieb das Magazin. Die frühere Bundesliga-Schiedsrichtern ist Teil der Initiative „Fußball kann mehr“, die offensiv Veränderungen im DFB und unter anderem auch mehr Führungsposten für Frauen gefordert hatte. Der aktuelle Stand des Austausches mit dem DFB ist unklar. Das DFB-Präsidium hatte in der vergangenen Woche den 11. März 2022 als Termin für den Wahl-Bundestag bekanntgegeben. Die Initiative hatte eine deutlich frühere Ansetzung gefordert.

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger kritisierte derweil deutlich die Präsidiumsentscheidung, den zweiten Ermittlungsbericht zur WM-Affäre 2006 nicht zu veröffentlichen. „Entweder ist der Bericht inhaltlich so dünn, dass der Revisionsausschuss das Präsidium auffordern müsste, Vergütungen von (dem Beratungsunternehmen) Esecon zurückzufordern“, sagte der 76-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. „Oder der Bericht enthält substanziell relevante Inhalte.“ In diesem Fall würden frühere Aussagen von Koch in Zweifel stehen, ergänzte er.