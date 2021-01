Nach Liga-Vorstoß : DFB entsendet künftig Koch statt Curtius zu DFL-Sitzungen

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund hat auf den Vorstoß der Deutschen Fußball Liga reagiert und wird künftig Vizepräsident Rainer Koch anstelle von Generalsekretär Friedrich Curtius zu den Sitzungen der DFL-Gremien entsenden.

Die DFL hatte Mitte Januar in einem Brief an DFB-Präsident Fritz Keller darum gebeten, Curtius von dieser Aufgabe zu entbinden.