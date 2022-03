Vor DFB-Bundestag : DFB: Drei Ex-Präsideten fordern Ende für das „System Koch“

Berlin Vier Tage vor dem DFB-Bundestag melden sich drei Ex-Präsidenten des DFB. Sie fordern einen „echten Neuanfang“ - ohne den langjährigen Funktionär Rainer Koch, der deutlich kritisiert wird.

„Beenden Sie das System Koch und sorgen Sie für einen echten Neuanfang im DFB“, schrieben Fritz Keller (64), Reinhard Grindel (60) und Theo Zwanziger (76) in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung an die Delegierten, die am Freitag beim DFB-Bundestag vorrangig einen neuen Präsidenten wählen. Koch (63) steht für die Position eines Vizepräsidenten zur Wahl.

Kritiker: Koch mitverantwortlich für DFB-Krisen

Schwierige Situation vor der DFB-Präsidentschaftswahl

Der „Kicker“ berichtete am Sonntagabend von einem Treffen von Peters, Keller, Grindel und Zwanziger in Frankfurt/Main. Wolfgang Niersbach (71), dessen Amtszeit 2015 wegen der Sommermärchen-Affäre endete, war nicht dabei. Eine Stimme haben die Ex-Präsidenten beim Bundestag nicht.

Wie belastend die Situation für den gesamten Verband ist, verdeutlichten auch die Aussagen von Hansi Flick. „Ich hoffe, dass es einen Neuanfang gibt“, sagte der Bundestrainer am Sonntagabend in der ARD. Es würde „allen gut tun, wenn mal wieder positive Nachrichten kommen würden“. Flick sagte in der ARD-„Sportschau“ am Sonntagabend nicht, welchen der Kandidaten er sich an der Spitze des Verbandes wünschen würde.