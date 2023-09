Nationalmannschaften DFB-Direktor: Fußball in „einer der größten Krisen“

Die letzte große Reform im deutschen Fußball sei bereits 23 Jahre her, seit dem WM-Titel 2014 ruhe man sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. „Die aktuelle Umsetzungsgeschwindigkeit ist viel zu langsam, um den Rückstand im internationalen Wettbewerb aufholen zu können“, sagte Haupt. Ein Grund dafür sei, dass die Kluft zwischen DFB, Deutscher Fußball Liga und den Proficlubs „aktuell so groß wie nie zuvor“ sei: „So wird die Zukunft des deutschen Profifußballs im Exzellenzbereich weiter zurückgefahren. Der Anschluss an Frankreich, England und auch weitere Nationen geht dadurch völlig verloren.“