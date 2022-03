Fragen und Antworten : DFB-Bundestag: Wer wählt wen - und warum?

Am Freitag wird der neue DFB-Präsident gewählt. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Am Freitag wird der neue DFB-Präsident gewählt. Bernd Neuendorf ist der Favorit, Peter Peters der Außenseiter. Der krisengeschüttelte Verband kennt das Prozedere nur zu gut.

Bernd Neuendorf oder Peter Peters. Bei der Wahl des neuen DFB-Präsidenten gibt es einen klaren Favoriten. Dennoch sind vor dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes in Bonn mehrere Fragen offen.

Wer tritt zur Wahl des DFB-Präsidenten an?

Bernd Neuendorf (60) arbeite früher als Staatssekretär im NRW-Familienministerium. Da er erst 2019 zum Präsidenten des Verbands Mittelrhein gewählt wurde, gilt er als Quereinsteiger im Fußballbusiness. Peter Peters (59) ist hingegen seit Jahrzehnten aktiv, davon mehrere Jahre als Finanzchef des FC Schalke 04 und in Spitzenämtern bei der Deutschen Fußball Liga und beim DFB. Zuletzt war er DFL-Aufsichtsratschef und deshalb auch zwischenzeitlich einer von zwei DFB-Interimspräsidenten. Vorgeschlagen wurden beide vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen. Neuendorf wird von der Amateurbasis gestützt, Peters vom Profifußball.

Wer wählt?

Der DFB bezeichnet den Bundestag als „quasi das deutsche Fußball-Parlament“. Stimmberechtigt sind 262 Delegierte aus dem Präsidium und Vorstand (47), den Regional- und Landesverbänden (140) sowie der Deutschen Fußball Liga (74). Ehrenpräsident Egidius Braun hat eine Stimme. Im ersten Wahlgang gilt die absolute Mehrheit, bei mehr als einem Kandidaten (wie am Freitag) wird geheim abgestimmt. In der Vergangenheit war das nicht nötig - da stand der Präsident durch Vorabsprachen bereits fest, und beim Bundestag wurde zur Bestätigung nur noch kräftig applaudiert. Aufgrund des Stimmmehrheit der Amateure geht Neuendorf als klarer Favorit in die Abstimmung.