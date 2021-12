Nach Rassismus-Eklat : DFB-Botschafter Hartwig: „Von Dummdenkern distanzieren“

Jimmy Hartwig hat den Abbruch des Drittliga-Spiels in Duisburg als «ganz wichtiges Zeichen» im Kampf gegen Rassismus bezeichnet. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg Der DFB-Botschafter und frühere Nationalspieler Jimmy Hartwig hat den Abbruch des Drittliga-Spiels zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück als „ganz wichtiges Zeichen“ im Kampf gegen Rassismus bezeichnet.

Der Osnabrücker Spieler Aaron Opoku war am Sonntag von einem Duisburger Zuschauer angefeindet worden. Zum ersten Mal wurde deshalb in einer der drei höchsten deutschen Profiligen eine Partie wegen Rassismus zunächst in der 35. Minute unter- und kurz darauf sogar abgebrochen.