Deutscher Fußball-Bund : DFB-Boss Keller will nicht zurücktreten - „Unverständnis“

Frankfurt/Main Noch fordert im deutschen Sport kein Spitzenfunktionär öffentlich den Rücktritt von Fritz Keller. Die Entrüstung über einen Nazi-Vergleich des DFB-Präsidenten wächst aber stündlich.

Während sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Dachorganisation der 36 Proficlubs am Dienstag zunächst nicht äußerte, reagierte das Präsidium des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) „mit Entsetzen und völligem Unverständnis“ auf die Wortwahl Kellers. „Dies ist eine Äußerung, die völlig inakzeptabel ist (...)“, heißt es in einem Schreiben, dass auch von DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann unterschrieben ist. Gerade als langjähriger Richter am Oberlandesgericht München sei es völlig abwegig, Koch „auch nur ansatzweise in die Nähe des höchsten Repräsentanten der unsäglichen und menschen-verachtenden Willkürjustiz des Dritten Reiches zu rücken“.