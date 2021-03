Fußball-Funktionär : DFB-Boss Keller für zweite Amtszeit bereit

Frankfurt/Main Fritz Keller steht auch für eine zweite Amtszeit als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Verfügung.

„Auf jeden Fall. Wenn man einen so unbequemen Kerl wie mich überhaupt möchte - wenn man möchte, dass alles so bleibt, wie es immer war, dann bin ich fehl am Platz“, sagte Keller in der Sendung „Meine Geschichte“ des TV-Senders Sky. Keller wurde am 27. September 2019 vom DFB-Bundestag zum Verbandschef gewählt. Zuvor war er Präsident des Bundesligisten SC Freiburg.