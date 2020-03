Coronavirus : DFB bekräftigt geplante Hilfsprogramme für 3. Liga

Leipzig Der Deutsche Fußball-Bund hat seine Absicht bekräftigt, Vereinen aus der 3. Liga in der Coronavirus-Krise zu helfen.

Einige Vereinsverantwortliche haben sich bereits für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Darunter auch der vom Abstieg bedrohte Hallesche FC, dessen Präsident Jens Rauschenbach an Covid-19 erkrankt ist. „Dieses "Hin und Her", diese Salamitaktik, all die Theorien und Eventualitäten sind in den vergangenen Tagen zu Recht kritisiert worden. Der DFB sollte nun für klare Aussagen sorgen“, hieß es in einer Erklärung am Sonntag. „Wir sehen zum Abbruch der Saison in der 3. Liga keine Alternative.“