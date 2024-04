Europa League Deutscher West-Ham-Direktor Steidten: Bayer ist Favorit

Der Technische Direktor Tim Steidten von West Ham United sieht seinen Ex-Club Bayer Leverkusen im direkten Duell beider Clubs im Viertelfinale der Europa League als leicht favorisiert an. „Wir werden alles reinhauen und in zwei Spielen kann viel passieren. Aber wenn man den Kader betrachtet, sind sie uns einfach noch voraus“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL) in Leverkusen.