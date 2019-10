Köln : Deutsche U21 siegt in Bosnien-Herzegowina

Köln ( Die deutsche U21 bleibt in der EM-Qualifikation auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann ihr zweites Gruppenspiel in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina 2:0 (1:0) und übernahm mit sechs Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 9. Nur die Tabellenersten und der beste Tabellenzweite qualifizieren sich direkt für das Turnier 2021 in Ungarn und Slowenien.

