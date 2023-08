Bundesliga Derby gegen Eintracht: „Besondere Wichtigkeit“ für Mainz

Zuversichtlich ist Svensson, dass die zwei verschossenen Elfmeter in Berlin seinen Mittelstürmer Ludovic Ajorque nicht mehr belasten. „Im Training macht er einen guten Eindruck. Er muss das verarbeiten“, berichtete er. Respekt hat Svensson vor dem Frankfurter Ausnahmeangreifer Randal Kolo Muani. Über dessen Wechsel zum französischen Topclub Paris Saint-Germain wird seit Wochen spekuliert. Die Eintracht will für ihn eine Ablöse von 100 Millionen Euro haben. „Es gibt nicht viele Spieler, die so viel Geld wert sind“, sagte Svensson. „Wir kennen seine Stärken. Aber es wird bei seiner Qualität schwer sein, ihn in den Griff zu bekommen.“