Bundesliga Derby gegen Eintracht: „Besondere Wichtigkeit“ für Mainz

Der FSV Mainz 05 will mit einem Erfolg im rheinhessischen Fußball-Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison vermeiden. „Das Spiel gegen die Eintracht hat eine besondere Wichtigkeit. Es ist das erste Heimspiel“, sagte Cheftrainer Bo Svensson am Freitag. Die Mainzer hatten zum Liga-Auftakt beim 1. FC Union Berlin mit 1:4 keinen guten Start erwischt. „Wir wollen die Möglichkeit nutzen, uns besser als in Berlin zu präsentieren“, meinte der Däne - und wollte von einem Fehlstart im Falle einer weiteren Niederlage nichts wissen: „Die Saison hat doch gerade erst angefangen.“