2. Liga Der HSV und die Unruhe bei der Trainersuche

In der Verfassung wird der HSV auch die siebte Saison in der 2. Liga planen müssen. Vor allem Sportvorstand Jonas Boldt ist nach dem phasenweise enttäuschenden Auftritt beim Abstiegskandidaten gefragt. Boldt setzte als Walter-Nachfolger auf den 33 Jahre alten unerfahrenen Polzin - mit Aussicht auf eine längere Beschäftigung. Doch das fehleranfällige und unsichere Auftreten der Mannschaft insbesondere im zweiten Durchgang in Rostock erinnerte an viele Leistungen unter Vorgänger Walter. Am Montag war die Trennung vom Coach nach mehr als zweieinhalb Jahren verkündet worden.