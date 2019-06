Frauenfußball : Streik, Schande und Schiri-Schelte

Valenciennes Die Debatte über den Videobeweis hält die Frauen-WM in Atem. Die Situation in einem Achtelfinale eskaliert beinahe.

„Ich schäme mich zutiefst für unseren Gegner“, kommentierte Neville die kurzzeitige Arbeitsverweigerung und die wüsten Proteste der Afrikanerinnen in Richtung der chinesischen Schiedsrichterin Liang Qin: „Beim Start meiner Trainerkarriere hat Arsène Wenger zu mir gesagt, dass die Mannschaft den Coach widerspiegelt. Wenn das meine Spielerinnen gewesen wären, würden sie nie mehr für England spielen.“ Der 59-malige englische Nationalspieler hatte keinerlei Verständnis für das Verhalten der Kamerunerinnen, die seiner Meinung nach ihrer Vorbild-Rolle nicht gerecht wurden – strittige Videobeweis-Entscheidungen zu Beginn der K.o.-Phase hin oder her.

Die Stimmung kippte erneut, als der Anschlusstreffer durch Ajara Nchout (48.) nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Die vermeintliche Torschützin brach daraufhin in Tränen aus und schien dem Zusammenbruch nahe, auf dem Platz wie an der Seitenlinie arteten die Proteste aus. Die Entscheidung erinnerte an Fälle aus der vergangenen Bundesliga-Saison der Männer, da Nchout nur minimal im Abseits stand. Selbst die auf dem Monitor eingezeichneten Linien ließen höchstens wenige Zentimeter erahnen.