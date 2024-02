Fußball-WM 2022 Das WM-Vermächtnis: Katar, Sport und Menschenrechte

„Tatsächlich hat sich nach der Vergabe der WM in Katar einiges getan. Es gab Verbesserungen. Diese sind in der Region einzigartig“, sagt Ellen Wesemüller von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn die umfassend umgesetzt werden würden, könnte man wirklich sagen, dass Katar auch in der Region eine Vorreiterrolle spielen könnte. Aber leider ist das nicht so.“ Das Problem sei oft, „dass viele Reformen zwar auf dem Papier stehen, aber in der Praxis nicht wirklich umgesetzt werden“.