Kein TV-Experte mehr : Das stille Ende des Oliver Kahn beim ZDF

Berlin Oli und Oli gibt es nicht mehr: Oliver Kahn beendet seine zwölfjährige Fernseh-Karriere als Fußball-Experte des ZDF. Das Zweite muss nun einen Nachfolger für den „TV-Titan“ suchen - was nicht so einfach ist.

Das stille Ende bahnte sich seit längerem an, nun verkündete es das ZDF offiziell. „Es war eine wichtige und prägende Phase in meinem Leben“, sagte der 51-Jährige in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders. „Ich habe großartige Turniere und fantastische Fußballspiele erlebt. Ich konnte lernen, mich entwickeln, und ich habe die Welt der Medien hautnah und aus einem neuen Blickwinkel kennengelernt.“ Und aus einem anderen Blickwinkel haben auch die Fußballfans den früher oft vogelwilden Keeper erlebt.