Fußball-Überblick : Das bringt die Woche: Frankfurt-Rückspiel und UEFA-Auslosung

Berlin Nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es wieder um Europa. In Monaco werden unter der Woche die Gruppenphasen der Champions League und Europa League ausgelost.

LOS-ZIEHUNG: In Monaco wird am Donnerstag die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Der FC Bayern München ist mit fünf weiteren Meistern sowie den Gewinnern der Europapokal-Wettbewerbe in Topf 1. Borussia Dortmund wird aus Topf 2 gezogen, Bayer Leverkusen aus Topf 3 und RB Leipzig aus Topf 4. Da erst am Mittwoch die Playoff-Rückspiele der Königsklasse ausgetragen werden, ist noch unsicher, ob Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam dabei ist (Hinspiel: 0:0 bei Apoel Nikosia mit Trainer Thomas Doll). Am Freitag wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost.