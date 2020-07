Testspiele und Trainingsstarts : Das bringt die Fußball-Woche

Berlin Im internationalen Fußball fallen auf nationaler und europäischer Titelebene in dieser und den kommenden Wochen noch mit Verspätung die letzten Entscheidungen. Einige Bundesligisten starten bereits ihre Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

TESTSPIEL II: RB Leipzig bestreitet zur Vorbereitung auf das Viertelfinale in der Champions League an diesem Donnerstag (16.00 Uhr) ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Für die Niedersachsen steht am 5. August das Achtelfinale der Europa League gegen den ukrainischen Vertreter Schachtjor Donezk an, RB spielt am 13. August (21.00 Uhr) in der Königsklassen-Endrunde in Lissabon gegen Atlético Madrid.