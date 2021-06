Vorschau : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Fordert von seinem Team „punkten, siegen und erfolgreich sein“: Bundestrainer Joachim Löw. Foto: Federico Gambarini/dpa

Berlin Der letzte EM-Vorrundenspieltag in den Gruppen E und F steht an. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Ungarn und kann noch Gruppensieger werden. In der Staffel E steht Spanien unter Zugzwang.