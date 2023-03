2. Liga Darmstadt wieder Spitze - HSV patzt

Der 1. FC Heidenheim hatte am Freitag mit einem 5:2 nach 0:2-Rückstand im Baden-Württemberg-Duell mit dem Karlsruher SC vorgelegt. Darmstadt konterte am Tag danach gekonnt, dabei glänzte der schweizerisch-serbische Winterneuzugang Filip Stojilkovic mit zwei Treffern in der 36. und 43. Minute. Der HSV dagegen patzte am 25. Spieltag.