2. Liga : Dank Terodde: HSV holt in Karlsruhe dritten Sieg in Serie

Dank Terodde: HSV holt in Karlsruhe dritten Sieg in Serie

Karlsruhe Dank seiner Lebensversicherung Simon Terodde hat der Hamburger SV seinen Aufwärtstrend unmittelbar vor der Mini-Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Ein spätes Tor des Angreifers in der 82. Minute sicherte dem HSV einen 2:1 (1:1)-Sieg beim Karlsruher SC. Damit geht die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune als Tabellenzweiter und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz ins neue Jahr. Die Karlsruher dagegen rutschten nach der dritten Niederlage nacheinander wieder näher in Richtung der Abstiegsplätze.

Bakery Jatta (3. Minute) hatte die Gäste in einem temporeichen ersten Durchgang früh in Führung geschossen. KSC-Torjäger Philipp Hofmann (14.) gelang lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. Am Ende profitierten die Hamburger auch von einem umstrittenen Platzverweis für Karlsruhes Außenverteidiger Philip Heise, der in der 77. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte. Trotzdem hatte Hofmann (90.+3) in der Nachspielzeit noch die große Gelegenheit zum Ausgleich, er scheiterte aber aus kurzer Distanz.