Europa League : Dank Andrich und Wirtz: Bayer ohne Umweg ins Achtelfinale

Leverkusen Es ist mehr Arbeit und Zittern als gedacht. Am Ende reicht es für Bayer Leverkusen gegen die Schotten von Celtic Glasgow und zum Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Zwei Spieler ragen heraus.

Besonders zwei Spieler erhielten nach dem wegweisenden 3:2 (1:1) gegen Celtic Glasgow in der Europa League Ovationen der Anhänger: Doppel-Torschütze Robert Andrich und Dreifach-Vorbereiter Florian Wirtz. Vor allem dank ihnen sicherte sich das Werksteam durch den Erfolg schon vor dem letzten Spieltag den Sieg in der Gruppe G und den damit verbundenen direkten Einzug in das Achtelfinale. Die Leverkusener vermeiden so die beiden Spiele in der K.o.-Zwischenrunde.