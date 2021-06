EM-Achtelfinale : Dänemark verzückt: Sieg gegen Wales und Party in Amsterdam

Dänemark verzückt: Sieg gegen Wales und Party in Amsterdam

Kasper Dolberg freut sich über sein zweites Tor in der Achtelfinal-Begegnung. Foto: Olaf Kraak/Pool EPA via AP/dpa

Amsterdam Dänemark macht aus dem Achtelfinale in Amsterdam ein Heimspiel-Fest. Kasper Dolberg, der Vertreter des Leipziger Stürmers Yussuf Poulsen, wird zum Mann des Tages. Wales und Gareth Bale enttäuschen.

Dänemarks emotionale EM-Party geht munter weiter. Nach dem 4:0 (1:0) im Achtelfinale gegen erschreckend schwache Waliser verwandelten die Fans die Amsterdam Arena in ein Tollhaus.

Auf dem Rasen tanzten die Spieler um Doppel-Torschütze Kasper Dolberg ausgelassen, Erfolgscoach Kasper Hjulmand umarmte jeden seiner Akteure - und am Ende versammelten sich alle zu einem Gruppenfoto vor den Anhängern. 29 Jahre nach dem EM-Coup im Finale gegen Deutschland träumt ganz Dänemark wieder vom Titel.

„Es ist schwer zu glauben, dass das wirklich Realität ist. Ich möchte mich bei allen Dänen bedanken, die hier so zahlreich hingekommen sind. Und insgesamt für die ganze Unterstützung, die wir überall erleben“, sagte der frühere Mainzer Bundesliga-Trainer Hjulmand.

Im ersten K.o.-Spiel der Fußball-Europameisterschaft trafen der frühere Ajax-Profi Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6). Die Skandinavier fordern nun am Samstag in Baku den Gewinner der Partie Niederlande - Tschechien.

Bale zeigte sich später als schlechter Verlierer. „Es ist enttäuschend, das ist alles, was ich sagen kann“, meinte der 31-Jährige und kritisierte den Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der allerdings souverän wirkte: „Ich hatte das Gefühl, der Referee war von den Fans hier beeinflusst.“ Bei der Frage, ob dies sein letztes Länderspiel gewesen sei, beendete er das Interview und haute einfach ab.

16.000 Zuschauer waren bei der Partie zugelassen und verwandelten die Amsterdam Arena für die Dänen in ein Heimspiel. So fiel es für die Skandinavier auch nicht groß ins Gewicht, dass sie erstmals nicht in Kopenhagen antreten durften. „Als wir heute durch die Stadt und dann zum Stadion gelaufen sind, habe ich gespürt, dass das heute etwas ganz Besonderes ist“, sagte Dolberg.