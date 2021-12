Conference League : Corona-Ausbruch: Spiel Tottenham gegen Rennes abgesagt

London Das Conference-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes an diesem Donnerstagabend ist wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern abgesagt worden.

Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf dpa-Anfrage. Weitere Details sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zuvor hatte Tottenham am Mittwochabend gemeldet, dass das Team nicht antreten wird. „Wir können bestätigen, dass unser Heimspiel in der Gruppe G gegen Stade Rennes nicht stattfinden wird“, teilte der englische Fußball-Premier-League-Club mit. Rennes dagegen hatte am späten Mittwochabend erklärt, mit der geplanten Absage nicht einverstanden zu sein und und spielen zu wollen. Die Mitteilung der Spurs erfolgte kurz nach der Landung der Franzosen in London.