Europa League : Coach Conte und Kapitän Handanovic: Donezk stärker als Bayer

Düsseldorf Trainer Antonio Conte und Kapitän Samir Handanovic von Inter Mailand schätzen Halbfinal-Gegner Schachtjor Donezk stärker ein als Bayer Leverkusen.

Nach dem 2:1 im Viertelfinale gegen den Bundesligisten spielen die Italiener am Montagabend in Düsseldorf (21.00 Uhr/DAZN) gegen den ukrainischen Meister um den Einzug ins Endspiel des Final-Turniers in Nordrhein-Westfalen. „Schachtjor wird unser bisher stärkster Gegner“, sagte Conte auf der Pressekonferenz am Sonntagabend: „Wir haben großen Respekt vor ihnen. Man kann ihnen nur dazu gratulieren, dass sie immer wieder starke Talente entdecken.“