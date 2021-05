DFB-Krise : Chronologie: Kellers Nazi-Vergleich und die Tage bis zum Aus

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund zieht Konsequenzen aus der tiefen Krise. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert ausgewählte Stationen von Kellers Entgleisung bis zu dessen Aus.

27. April: Mit „Entsetzen und völligem Unverständnis“ reagiert etwa das Präsidium des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) auf die verbale Entgleisung von Keller. Koch will ein Gespräch mit dem Verbandschef führen, hat eine Entschuldigung noch nicht angenommen. Dagmar Freitag, die langjährige Sportausschuss- Vorsitzende im Deutschen Bundestag, bezeichnet den Nazi-Vergleich von Keller als „nicht hinnehmbar“. Keller will nicht zurücktreten. Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge kritisierten Keller.

30. April: Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes trifft in Potsdam zum bevorstehenden DFB-Gipfel ein. Bei dem Treffen an diesem Wochenende will die zerstrittene DFB-Spitze mit den Chefs der Landesverbände das weitere Vorgehen besprechen.