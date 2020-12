Bayern-Torschütze gegen Moskau : Choupo-Moting über Anti-Rassismus-Geste: „Zeichen setzen“

Will mit seiner Geste nach seinem Tor ein Zeichen gegen Rassismus setzen: Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting hat nach seiner symbolischen Geste gegen Rassismus beim Torjubel die Wichtigkeit solcher Handlungen hervorgehoben.

„Man muss ein Zeichen setzen, wir dürfen nicht aufhören, gegen Rassismus zu kämpfen - in keiner Weise“, sagte der Münchner Stürmer nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Lokomotive Moskau. „Der Kampf dagegen geht weiter. Man darf nicht wegsehen, muss aktiv sein und auch Stellung dazu nehmen“, sagte der langjährige Fußball-Nationalspieler Kameruns.

Nach seinem Treffer zum Endstand war der 31-Jährige wie einst der US-Footballspieler Colin Kaepernick auf ein Knie gegangen und hatte eine Faust in die Luft gereckt. Die gleiche Geste hatten zuvor auch Choupo-Motings ehemalige Mitspieler von Paris Saint-Germain und die Profis von Basaksehir Istanbul gezeigt, bevor die am Dienstag abgebrochene Partie am Mittwochabend fortgesetzt worden war.