Champions League Zu viel Kritik - Füllkrug „missfällt“ Wahrnehmung des BVB

Im Vergleich zur Startphase hat der 40-Jährige sein Zentrum umgebaut. Neu-Kapitän Emre Can hat seinen Stammplatz an Salih Özcan verloren. Das Mittelfeld bildeten zuletzt Özcan, Felix Nmecha und Marco Reus. Özcan gibt der Mannschaft sichtlich Stabilität. Reus glänzte mit drei Toren in den vergangenen drei Liga-Spielen. Im Sturm ersetzte Füllkrug den formschwachen Sébastien Haller erfolgreich. Gegen Mailand will er nun seine Torpremiere auch in der Champions League feiern. Es wäre nicht der schlechteste Zeitpunkt.