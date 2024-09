Champions League Zagreb trennt sich nach Klatsche gegen Bayern vom Trainer

„Das Wichtigste ist in solchen Situationen, dass wir menschlich bleiben und die Interessen von Dinamo in den Vordergrund stellen“, sagte Club-Präsident Velimir Zajec: „Es liegt jetzt an uns allen, in diesem schwierigen Moment für Dinamo eine gute Entscheidung über einen neuen Trainer zu treffen und wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.“ Interimsweise soll die Mannschaft von Co-Trainer Sandro Perkovic übernommen werden.